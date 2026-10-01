खतरे में 18 बकरे-बकरियों की जान: एक गाड़ी और रात का अंधेरा, दीवार तोड़कर चोरों ने किया ये बड़ा कांड

पुलिस कार्रवाई का इंतजार कर रहा पीड़ित परिवार

घटना के अगले दिन यानी 27 सितंबर की सुबह चोरी का पता चलते ही पीड़ित परिवार ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हालांकि, पांच दिन बीत जाने के बाद भी थाने में मामला दर्ज न होने के कारण पीड़ित लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इस दुस्साहसिक चोरी की घटना से रसूलपुर और आसपास के इलाकों के ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं।