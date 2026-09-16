Noida News: तेज धूप और उमस ने किया परेशान
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:07 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:07 PM IST
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यमुना सिटी। यमुना सिटी में बुधवार सुबह से निकली तेज धूप और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। दोपहर में धूप तेज होने के कारण लोगों ने घर से बाहर निकलना उचित नहीं समझा। क्षेत्र का अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री व न्यूनतम 28 डिग्री रहा। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग घरों में पंखे का सहारा लेते नजर आए। पंखे की हवा से पर्याप्त राहत नहीं मिलने पर लोगों ने कूलर चलाकर गर्मी से बचने का प्रयास किया। तेज धूप और उमस का असर बच्चों और बुजुर्गों पर अधिक दिखाई दिया। लोगों का कहना है कि मौसम में बढ़ी गर्मी के कारण दिनचर्या प्रभावित हो रही है।
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