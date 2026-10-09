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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   The Ramlila at Tirathli featured the dialogue between Lakshman and Parashuram as the main attraction.

Noida News: तिरथली में रामलीला, लक्ष्मण-परशुराम संवाद रहा मुख्य आकर्षण

Fri, 09 Oct 2026 07:19 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:19 PM IST
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The Ramlila at Tirathli featured the dialogue between Lakshman and Parashuram as the main attraction.
यमुना सिटी। जेवर के तिरथली में चल रही रामलीला के मंचन ने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। कार्यक्रम की शुरुआत धनुष यज्ञ से हुई। इसके बाद रावण-बाणासुर संवाद और धनुष भंग का मंचन किया गया। लक्ष्मण-परशुराम संवाद विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। अन्य दिनों की अपेक्षा इस रामलीला को देखने अधिक दर्शक पहुंचे। कलाकारों ने अपने अभिनय से रामलीला के प्रसंगों को जीवंत कर दिया। मनमोहक झांकियों ने भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। लक्ष्मण-परशुराम संवाद के दौरान कलाकारों के अभिनय ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। देर रात तक चले मंचन में लोगों में खास उत्साह दिखाई दिया।
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