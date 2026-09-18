Noida News: नेक्सस टीम ने 9 रन से जीती

विज्ञापन

नोएडा (संवाद)। सेक्टर-134 आरएच क्रिकेट मैदान में शुक्रवार सुबह आरएच बाईलेट्रल कप सीजन-14 का लीग मैच खेला गया। नेक्सस क्रिकेट टीम ने 9 रन से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए नेक्सस क्रिकेट 4 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए नोएडा नाइट्स 166 रन पर ऑल आउट हो गयी। नेक्सस के गोबिंद राय नाबाद 65 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं नेगी 4 विकेट लेकर बेस्ट बॉलर रहे।