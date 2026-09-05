Noida News: अब मंगलवार को होगी महापंचायत
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 06:31 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 06:31 PM IST
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नोएडा। डूब क्षेत्र में सोमवार को होने वाली महापंचायत में बारिश ने खलल डाल दी है। आयोजन स्थल पर जलभराव की वजह से महापंचायत मंगलवार को किए जाने का निर्णय लिया गया है। महापंचायत में बड़ी तादाद में लोगों की जुटने का दावा किया जा रहा था। भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने बताया कि बारिश की वजह से महापंचायत को एक दिन आगे बढ़ाया गया है। विद्युत निगम की ओर से की गई कार्रवाई से हजारों परिवार का जीवन प्रभावित हुआ है। महापंचायत कर जल्द डूब क्षेत्र में बिजली बहाल कराने की मांग की जाएगी। ब्यूरो
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