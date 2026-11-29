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नोएडा (संवाद)। सेकटर-138 स्थित कोलोसियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के क्रिकेट मैदान में किंग वीके 18 कप का मैच खेला गया। रविवार को हुए इस लीग मैच में किंग्स क्रिकेट क्लब टीम ने बेहतर गेंदबाजी करते हुए मैच में जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी में उतरी किंग्स क्रिकेट क्लब टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाया। जवाब में उतरी रॉयल पार्क स्ट्राइकर्स टीम 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 178 रन ही बना पाई और किंग्स क्रिकेट क्लब टीम ने मैच को तीन रन से जीत लिया। 61 रन बनाकर विनय मैन ऑफ द मैच बने।