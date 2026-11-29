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- कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च करने के बजाय संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से ही प्राप्त करें।

- सर्च इंजन पर दिखने वाले स्पॉन्सर्ड लिंक और अनजान वेबसाइटों पर आंख बंद कर भरोसा न करें।

- सोशल मीडिया या अनजान वेबसाइट पर मिले कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करने से पहले उसकी सत्यता जांच लें।

- किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, यूपीआई पिन, पासवर्ड और बैंक खाते की जानकारी साझा न करें।

- अनजान लिंक, विज्ञापन या संदिग्ध वेबसाइट पर क्लिक करने से बचें, ये साइबर ठगी का जरिया हो सकते हैं।

- ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें।

साइबर टिप्स मयंक तिवारी, एसीपी टू, नोएडा