साइबर टिप्स::::गूगल सर्च इंजन फ्रॉड
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 07:27 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 07:27 PM IST
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साइबर टिप्स मयंक तिवारी, एसीपी टू, नोएडा
- कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च करने के बजाय संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से ही प्राप्त करें।
- सर्च इंजन पर दिखने वाले स्पॉन्सर्ड लिंक और अनजान वेबसाइटों पर आंख बंद कर भरोसा न करें।
- सोशल मीडिया या अनजान वेबसाइट पर मिले कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करने से पहले उसकी सत्यता जांच लें।
- किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, यूपीआई पिन, पासवर्ड और बैंक खाते की जानकारी साझा न करें।
- अनजान लिंक, विज्ञापन या संदिग्ध वेबसाइट पर क्लिक करने से बचें, ये साइबर ठगी का जरिया हो सकते हैं।
- ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें।
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- सर्च इंजन पर दिखने वाले स्पॉन्सर्ड लिंक और अनजान वेबसाइटों पर आंख बंद कर भरोसा न करें।
- सोशल मीडिया या अनजान वेबसाइट पर मिले कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करने से पहले उसकी सत्यता जांच लें।
- किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, यूपीआई पिन, पासवर्ड और बैंक खाते की जानकारी साझा न करें।
- अनजान लिंक, विज्ञापन या संदिग्ध वेबसाइट पर क्लिक करने से बचें, ये साइबर ठगी का जरिया हो सकते हैं।
- ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें।