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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। किसान कोटे के भूखंड का सौदा कराने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सूरजपुर पुलिस ने पारसौल गांव थाना दनकौर के चार लोगों के खिलाफ शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की है। मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है।दिल्ली के पांडव नगर निवासी बिजेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया है कि गौरव, उसके पिता जगदीश, राकेश मलिक और रोहित ने मिलीभगत कर उनके साथ ठगी की। बिजेंद्र शर्मा दिल्ली पुलिस से उपनिरीक्षक पद से रिटायर्ड हैं। नामजद आरोपियों में गौरव जगदीश का बेटा है। राकेश मलिक धर्मपाल सिंह का बेटा और रोहित सर्वेश का पुत्र है। बिजेंद्र का कहना है कि रहने के लिए ग्रेटर नोएडा में आवासीय संपत्ति चाहिए थी। इसी दौरान दिल्ली पुलिस में तैनात परिचित प्रेमपाल के जरिए जुलाई 2022 में उनकी इन लोगों से पारसौल में मुलाकात हुई थी।आरोप है कि गौरव ने बताया कि यमुना प्राधिकरण से राकेश मलिक की जमीन के अधिग्रहण पर किसान कोटे का 110 वर्गमीटर का भूखंड आवंटित होना प्रस्तावित है। इसका इकरारनामा पहले ही जगदीश के नाम हो चुका है और आवंटन के बाद इसकी लीज डीड बिजेंद्र के नाम करा दी जाएगी। सौदा 16.5 लाख में तय हुआ था। उन्होंने बयाना के तौर पर 4.4 लाख दिए थे। आरोप है कि राकेश मलिक ने भुगतान जगदीश के खाते में करने को कहा। चेक से भुगतान नहीं हुआ, तो यह रकम पत्नी के बैंक खाते से जगदीश के खाते में भेजी गई।