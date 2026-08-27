Noida News: कागज छीने जाने की घटना को बताया अलोकतांत्रिक

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नूंह। भाजपा नेता एवं प्रदेश प्रभारी सोशल मीडिया अल्पसंख्यक मोर्चा नदीम खान ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक द्वारा एक दलित-सिख विधायक के हाथ से कागज छीने जाने की घटना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। भाजपा नेता नदीम खान ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है। यहां प्रत्येक जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। राजनीतिक मतभेद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन किसी विधायक के साथ अमर्यादित व्यवहार करना अथवा उसकी आवाज दबाने का प्रयास स्वीकार्य नहीं हो सकता। 1984 की सिख विरोधी हिंसा के पीड़ित परिवारों की पीड़ा और न्याय की अपेक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

संवाद न्यूज एजेंसी