फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   The incident of snatching of papers was termed undemocratic.

Noida News: कागज छीने जाने की घटना को बताया अलोकतांत्रिक

Thu, 27 Aug 2026 06:27 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:27 PM IST
विज्ञापन
The incident of snatching of papers was termed undemocratic.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नूंह। भाजपा नेता एवं प्रदेश प्रभारी सोशल मीडिया अल्पसंख्यक मोर्चा नदीम खान ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक द्वारा एक दलित-सिख विधायक के हाथ से कागज छीने जाने की घटना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। भाजपा नेता नदीम खान ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है। यहां प्रत्येक जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। राजनीतिक मतभेद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन किसी विधायक के साथ अमर्यादित व्यवहार करना अथवा उसकी आवाज दबाने का प्रयास स्वीकार्य नहीं हो सकता। 1984 की सिख विरोधी हिंसा के पीड़ित परिवारों की पीड़ा और न्याय की अपेक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed