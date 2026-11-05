Noida News: दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 04:55 PM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 04:55 PM IST
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दादरी (संवाद)। नगर के आमका रोड स्थित सेंट हूड कॉन्वेंट स्कूल में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों ने भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन पर आधारित आकर्षक नाट्य प्रस्तुति कर दीपावली के पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्व को जीवंत रूप में दर्शाया। नाट्य मंचन ने उपस्थित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भावविभोर कर दिया। प्रधानाचार्या डॉ. आशा शर्मा ने विद्यार्थियों के उत्कृष्ट अभिनय, आत्मविश्वास एवं सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की।
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