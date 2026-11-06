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Noida News: दिवाली पूजन कार्यक्रम हुआ

Fri, 06 Nov 2026 08:01 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 08:01 PM IST
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The Diwali puja ceremony took place.
ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) में धनतेरस के अवसर पर दिवाली पूजनोत्सव कार्यक्रम हुआ। कुलपति प्रो. राणा प्रताप सिंह ने सभी को पर्व की शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर कुलपति प्रो. राणा प्रताप सिंह, कुलसचिव प्रो. चंदर कुमार सिंह, उपकुलसचिव प्रो. उत्तम कुमार और अधिष्ठाता अकादमिक प्रो. राजीव वार्ष्णेय सहित विभिन्न स्कूलों के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष और शिक्षक मौजूद रहे। ब्यूरो
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