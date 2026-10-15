Noida News: जिलाधिकारी ने धान की क्रॉप कटिंग का किया निरीक्षण

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जिलाधिकारी मेधा रूपम की उपस्थिति में किसान शीला देवी के खेत में गाटा संख्या 58 पर निर्धारित 10×10×10 मीटर के त्रिभुजाकार क्षेत्र में धान की क्रॉप कटिंग कराई गई। कटाई और परीक्षण के बाद 10.805 किलोग्राम धान की उपज प्राप्त हुई। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मेधा रूपम ने किसानों से संवाद भी किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता, अपर सांख्यिकी अधिकारी अलका चौहान, लेखपाल जितेंद्र भाटी, राजस्व निरीक्षक नरेश शर्मा, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि धीरज कुमार और राम औतार मौजूद रहे।

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने खरीफ वर्ष 2026-27 के तहत सदर तहसील के ग्राम गिरधरपुर में धान की फसल के क्रॉप कटिंग प्रयोग का स्थलीय निरीक्षण किया। निर्धारित मानक के अनुसार फसल की कटाई कर उपज का आकलन किया गया।