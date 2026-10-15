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Noida News: जिलाधिकारी ने धान की क्रॉप कटिंग का किया निरीक्षण

Thu, 15 Oct 2026 06:36 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 06:36 PM IST
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The District Magistrate inspected the crop cutting of paddy.
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने सदर तहसील के ग्राम गिरधरपुर में धान की फसल के क्रॉप कटिंग का स्थलीय निर
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने खरीफ वर्ष 2026-27 के तहत सदर तहसील के ग्राम गिरधरपुर में धान की फसल के क्रॉप कटिंग प्रयोग का स्थलीय निरीक्षण किया। निर्धारित मानक के अनुसार फसल की कटाई कर उपज का आकलन किया गया।
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जिलाधिकारी मेधा रूपम की उपस्थिति में किसान शीला देवी के खेत में गाटा संख्या 58 पर निर्धारित 10×10×10 मीटर के त्रिभुजाकार क्षेत्र में धान की क्रॉप कटिंग कराई गई। कटाई और परीक्षण के बाद 10.805 किलोग्राम धान की उपज प्राप्त हुई। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मेधा रूपम ने किसानों से संवाद भी किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता, अपर सांख्यिकी अधिकारी अलका चौहान, लेखपाल जितेंद्र भाटी, राजस्व निरीक्षक नरेश शर्मा, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि धीरज कुमार और राम औतार मौजूद रहे।
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