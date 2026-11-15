Noida News: सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति ने मोहा मन

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यमुना सिटी/रबूपुरा (संवाद)। जेवर रोड स्थित दुर्गा पब्लिक स्कूल में बाल दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद बच्चों ने कविता, नृत्य, नाटक और भाषण के माध्यम से चाचा नेहरू को याद किया। प्रधानाचार्य ने सभी विद्यार्थियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दीं।

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