Noida News: सड़क की हालत सुधरी

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यमुना सिटी। अफजलपुर-जगनपुर के पास बन रहे ईस्टर्न पेरिफेरल-यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज के कारण क्षतिग्रस्त हुई 60 मीटर सड़क की मरम्मत करा दी गई है। गड्ढों के कारण वाहन चालकों को हिचकोले खाते हुए गुजरना पड़ता था। मार्ग की हालत इतनी खराब थी कि 15 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से भी वाहन चलाना मुश्किल था। यीडा के जीएम नियोजन राजेंद्र भाटी ने बताया कि सड़क की मरम्मत करा दी गई है। ब्यूरो