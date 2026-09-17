Noida News: अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज करेगा ग्रेनो प्राधिकरण

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट और ईस्ट में सड़कों पर अतिक्रमण की कार्रवाई को तेज प्राधिकरण करेगा। इसके लिए किराए पर जेसीबी, डंपर ट्रक और ट्रैक्टर प्राधिकरण ले रहा है। अभी तक वर्क सर्किल पर इसके लिए निर्भरता रहती थी। ऐसे में अतिक्रमण हटाने के अभियान भी कई बार जरूरत के मुताबिक नहीं चल पाते थे। वरिष्ठ प्रबंधक सन्नी यादव के मुताबिक करीब 1.60 करोड़ रुपये खर्च कर इन वाहनों को किराए पर लिया जाएगा। आपूर्ति करने वाली एजेंसी ही इनका संचालन भी कराएगी। ब्यूरो