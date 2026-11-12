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Noida News: रामबोले हनुमान जी का वार्षिक महोत्सव मनाया

Thu, 12 Nov 2026 06:57 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Thu, 12 Nov 2026 06:57 PM IST
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The annual festival of Rambole Hanuman Ji was celebrated.
बिलासपुर (संवाद)। ग्राम पंचायत इनायतपुर में रामबोले हनुमान जी का द्वितीय वार्षिक महोत्सव बृहस्पतिवार को मनाया गया। महंत संभव अनुपम दास महाराज के नेतृत्व में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। महोत्सव में संतवीर, देवदत्त शर्मा, आदेश शर्मा, सौरभ भाटी, जयकरण मुकदम, संजय अधाना, टोनी डेढ़ा और सागर महेंद्र प्रधान आदि मौजूद रहे।
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