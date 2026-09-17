Noida News: एएम चैंपियंस टीम ने पांच विकेट से जीता मैच
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 09:47 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 09:47 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर- 115 स्थित रणभूमि क्रिकेट मैदान में आरबी वीक डे मॉर्निंग सीजन 23 का लीग मैच खेला गया। बृहस्पतिवार को हुए फाइनल मुकाबले में एएम चैंपियनशिप टीम ने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। पहले मैदान में उतरी रियल्टी लेजेंड्स टीम 18.5 ओवर में 164 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में उतरी एएम चैंपियंस टीम ने 17.4 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच मेें 51 रन बनाकर अतुल मैन ऑफ द मैच बने। वहीं तीन विकेट गिराकर प्रकाश सिंह बेस्ट बॉलर बने।
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