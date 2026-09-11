Noida News: सोरखा गांव से किशोरी लापता

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोरखा से एक किशोरी(16) गायब हो गई। पीड़ित पिता प्रभाकर ओझा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सेक्टर-115 सोरखा गांव होली चौक में सपरिवार रहते हैं। मंगलवार शाम उनकी बेटी आयुषी दुकान से सामान लेने गई थी। लंबे समय तक वापस न आने पर घर वालों ने खोजबीन शुरू की। काफी तलाश के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला तो पिता ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर तलाश की जा रही है।