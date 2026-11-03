Noida News: टीम ब्रह्मास्त्र ने 11 रन से जीता मुकाबला

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-135 स्थित शहीद भगत सिंह क्रिकेट मैदान में मंगलवार को फ्रेंडली मुकाबला खेला गया। इसमें टीम ब्रह्मास्त्र ने वेलोसिटी इलेवन को 11 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्रह्मास्त्र ने नौ विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेलोसिटी इलेवन की टीम आठ विकेट पर 135 रन ही बना सकी। ब्रह्मास्त्र के योगेंद्र सिंह ने 81 रन बनाए और उन्हें बेस्ट बैटर चुना गया। वहीं, वेलोसिटी के अरुण ने 55 रन की पारी खेलकर फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया।