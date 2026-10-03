Noida News: साइबर सुरक्षा पर शिक्षकों को किया जागरूक

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बरसात गांव में स्थित ग्रेटर हाइट्स पब्लिक स्कूल में सीबीएसई के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत साइबर सुरक्षा और नैतिकता विषय पर शनिवार को एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। साइबर विशेषज्ञ ने शिक्षकों को पासवर्ड सुरक्षित रखने, अनजान लिंक से बचने, फिशिंग, हैकिंग, साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा नहीं करने की जानकारी दी। प्रधानाचार्या राधा शर्मा ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाना जरूरी है। चेयरमैन योगेश भाटी ने कार्यशाला को उपयोगी बताया।