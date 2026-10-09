Noida News: सेंट हुड कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षक संवाद

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ग्रेटर नोएडा। आगामी एमएलसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के मद्देनजर सेंट हुड कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 100 से अधिक शिक्षक और स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शिक्षकों के हितों, शैक्षिक समस्याओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। एमएलसी श्रीचंद शर्मा के बेटे अविनाश शर्मा ने शिक्षकों से संवाद किया। उन्होंने शिक्षक हितों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी साझा की और शिक्षकों के सुझाव सुने। दादरी विधायक तेजपाल नागर ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इस मौके पर संरक्षक एचके शर्मा, नन्हीं दुनिया इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन एवं प्रिंसिपल आरपी शर्मा, संदीप शर्मा आदि मौजूद रहे। ब्यूराे