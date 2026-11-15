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Noida News: सुरेंद्र सिंह भाटी बने एसोसिएशन के अध्यक्ष

Sun, 15 Nov 2026 09:24 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 09:24 PM IST
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Surendra Singh Bhati becomes president of the association
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। एडवोकेट एंड डीड राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर सुरेंद्र सिंह भाटी निर्विरोध चुने गए। मोहित भाटी और रोहित भाटी को उपाध्यक्ष बनाया गया। एल्डर कमेटी अध्यक्ष कुलदीप भाटी ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन में 500 से अधिक सदस्य हैं। 13 नवंबर को आमसभा की बैठक में 17 सदस्यीय एल्डर कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी चुनी। इसमें राजकुमार बैसला को सचिव, राजेश भाटी को सहसचिव, परवेज चौधरी को कोषाध्यक्ष और श्वेता सहाय सक्सेना को सांस्कृतिक सचिव बनाया गया। इस दौरान जगवीर सिंह बैंसला, जयवीर सिंह भाटी, रामवीर नागर, नवीन चौधरी, अरुण जैन, सत्यवीर सिंह, पीयूष गुप्ता, मोनू राधव, अरविंद भाटी और देवेंद्र सक्सेना मौजूद रहे।



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