Noida News: 84 वर्षीय हार्ट फेलियर मरीज का मित्रा क्लिप से सफल उपचार

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। निजी अस्पताल में 84 वर्षीय गंभीर हार्ट फेलियर मरीज का मित्रा क्लिप प्रक्रिया से सफल उपचार किया गया। अस्पताल के अनुसार, क्षेत्र में इस तरह का यह पहला मामला है। मरीज का हृदय महज 30-35 प्रतिशत क्षमता से काम कर रहा था। इसके अलावा उनका एक ही गुर्दा काम कर रहा था और हाल में हृदय की धमनियों में दो स्टेंट डाले गए थे। इन परिस्थितियों में ओपन-हार्ट सर्जरी बेहद जोखिमपूर्ण थी। अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट-कार्डियोलॉजी डॉ. हरनीश सिंह भाटिया के नेतृत्व में टीम ने मिनीमली इनवेसिव मित्रा क्लिप प्रक्रिया का विकल्प चुना।