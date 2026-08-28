Noida News: यूट्यूब पर पाठ दोहरा सकेंगे छात्र

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ग्रेटर नोएडा। परिषदीय व माध्यमिक स्कूलों में छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में पीएम ई-विद्या का दायरा बढ़ाया गया है। पीएम ई-विद्या के पांच डीटीएच चैनल अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। इससे बालवाटिका से कक्षा 12 तक के छात्र घर बैठे अपनी सुविधा के अनुसार शैक्षिक सामग्री देख सकेंगे और जरूरत के अनुसार पाठ दोहरा सकेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि यूट्यूब पर सामग्री उपलब्ध होने से छात्र, शिक्षक और अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार इन डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो