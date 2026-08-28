Noida News: तिलपता गांव में अधूरे डिवाइडर का निर्माण पूरा कराने की मांग
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 05:29 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 05:29 PM IST
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तिलपता गांव में अधूरे डिवाइडर का निर्माण पूरा कराने की मांग
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। दादरी-नोएडा रोड पर तिलपता गांव में करीब 150 मीटर डिवाइडर का निर्माण अधूरा पड़ा है। इससे वाहनों की आवाजाही के दौरान गंभीर जाम की स्थिति बनी रहती है। ग्रामीणों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से इस अधूरे निर्माण को जल्द पूरा कराने की मांग की है। दादरी-नोएडा रोड पर तिलपता गोल चक्कर से दादरी आरओबी तक डिवाइडर बनाने की योजना है। करीब एक माह पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था। तिलपता गांव के अंदर सड़क के एक हिस्से में डिवाइडर बन चुका है। ग्रामीणों के अनुसार, इससे वाहनों के बेतरतीब कट लेने पर रोक लगी है और जाम में कुछ कमी आई है। हालांकि, करीब 150 मीटर हिस्सा अधूरा होने से वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। व्यस्त समय में यहां जाम की स्थिति और गंभीर हो जाती है। तिलपता निवासी सुखवीर सिंह आर्य ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की है।
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। दादरी-नोएडा रोड पर तिलपता गांव में करीब 150 मीटर डिवाइडर का निर्माण अधूरा पड़ा है। इससे वाहनों की आवाजाही के दौरान गंभीर जाम की स्थिति बनी रहती है। ग्रामीणों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से इस अधूरे निर्माण को जल्द पूरा कराने की मांग की है। दादरी-नोएडा रोड पर तिलपता गोल चक्कर से दादरी आरओबी तक डिवाइडर बनाने की योजना है। करीब एक माह पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था। तिलपता गांव के अंदर सड़क के एक हिस्से में डिवाइडर बन चुका है। ग्रामीणों के अनुसार, इससे वाहनों के बेतरतीब कट लेने पर रोक लगी है और जाम में कुछ कमी आई है। हालांकि, करीब 150 मीटर हिस्सा अधूरा होने से वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। व्यस्त समय में यहां जाम की स्थिति और गंभीर हो जाती है। तिलपता निवासी सुखवीर सिंह आर्य ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की है।