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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Students voted for the first time to choose their favorite teacher.

Noida News: छात्रों ने पहली बार वोट देकर चुना अपना पसंदीदा शिक्षक

Thu, 27 Aug 2026 06:57 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:57 PM IST
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Students voted for the first time to choose their favorite teacher.
नोएडा के एक, ग्रेनो के तीन, दादरी और बिलासपुर के एक-एक स्कूल में छात्रों ने किया मतदान
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माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा/ ग्रेटर नोएडा / बिलासपुर। अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह के लिए बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा के तीन और नोएडा, दादरी व बिलासपुर के एक-एक स्कूलों में वोटिंग हुई। अपने प्रिय शिक्षक को चुनने के लिए छात्रों में काफी उत्साह दिखाया। मतदान के लिए स्कूलों में लंबी कतारें लगीं। वोटिंग के बाद छात्रों ने सेल्फी भी ली।

नोएडा के डीयूवी इंटरनेशनल स्कूल में मतदान प्रक्रिया आयोजित की गई। वहीं ग्रेटर नोएडा के ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल नवादा, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल बिरौंडी व एसेंट इंटरनेशनल स्कूल, डेल्टा-2 में छात्रों ने प्रिय शिक्षक को चुनने के लिए मतदान किया गया। जबकि दादरी के एमएच पब्लिक स्कूल व बिलासपुर के चीती स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज में बच्चों ने उत्साह के साथ अपने पसंदीदा शिक्षकों को चुना।
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एसेंट इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य नैना गुप्ता ने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि इसे हर साल कराया जाना चाहिए। वहीं ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल बिरौंडी की प्रधानाचार्य आरती कसाना ने कहा कि पहली बार कार्यक्रम में शामिल होकर काफी अच्छा लगा।
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कोट

पहली बार प्रिय शिक्षक को चुनकर अच्छा लग रहा है। - नाव्या, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल नवादा

इससे लोकतंत्र में वोट की ताकत का पता चला है। - मोहिनी,ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल बिरौंडी
शिक्षकों के सम्मान की पहल हमें चुनाव का मौका देती है। - सपना, एसेंट इंटरनेशनल स्कूल,डेल्टा-2

लोकतंत्र के पर्व की तरह ही अहसास हुआ। - करुणा,एम एच पब्लिक स्कूल

इससे मुझे वोट डालने की प्रक्रिया भी समझ में आई। - गौरी, प. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज, चीती।

वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होकर अच्छा लगा, प्रिय शिक्षक को चुनने का मौका मिला।- समीर मिश्रा, डीयूवी इंटरनेशनल स्कूल
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