Noida News: विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों की दिखी प्रतिभा
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:27 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 06:27 PM IST
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नोएडा। गढ़ी चौखंडी स्थिति श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इसका आयोजन होप फाउंडेशन और ओप्टम के सहयोग से हुआ। जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार, रचनात्मकता और प्रयोगात्मक क्षमता को विकसित करना था। प्रबंधन प्रभारी राजनारायण यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्रों ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, ग्लोबल वार्मिंग, ज्वालामुखी, घुमंतू पशुपालन, ग्रामीण व गरीब आदिवासियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर कार्यशील मॉडल, प्रोजेक्ट व चार्ट प्रस्तुत किए। इस दौरान प्रिंसिपल पूनम, कार्यालय प्रभारी अमित यादव, योगेश राणा, चंद्रशेखर जोशी, शीतल, डोली कुमारी, युवराज सिंह आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
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