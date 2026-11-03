Noida News: अपराध के प्रति छात्रों को किया जागरूक
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 07:20 PM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 07:20 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन (आईबीए) और एनआईईटी ग्रेटर नोएडा ने संयुक्त रूप से मिशन शक्ति 6.0 कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें छात्र-छात्राओं, महिलाओं, उद्यमियों और आमजन को महिला सुरक्षा, सम्मान, साइबर अपराधों से बचाव और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में एडीसीपी मनीषा सिंह ने साइबर अपराधों से बचने और महिला सुरक्षा से जुड़े उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जागरूकता और सतर्कता ही सुरक्षित समाज का आधार हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रेरणा सिंह ने युवाओं को शिक्षा, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आईबीए अध्यक्ष अमित कुमार उपाध्याय ने महिला सुरक्षा को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। ब्यूरो
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