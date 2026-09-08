Noida News: स्ट्रोक की रोकथाम के लिए तनाव प्रबंधन जरूरी
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 06:18 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 06:18 PM IST
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नोएडा। एमिटी विश्वविद्यालय में मंगलवार को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। होली फैमिली अस्पताल के फिजियोथेरेपी की विभागाध्यक्ष डॉ. आभा शर्मा ने कहा कि व्यायाम के साथ संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापे जैसी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। मणिपाल अस्पताल के फिजियोथेरेपी के विभागाध्यक्ष डॉ. धर्म पाणी पांडे ने कहा कि नियमित शारीरिक गतिविधि बीमारियों की रोकथाम और संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के फिजियोथेरेपी प्रभारी डॉ. राहुल कुमार वर्मा, फेलिक्स हॉस्पिटल की फिजियोथेरेपी प्रभारी डॉ. प्रीति हांडा भी मौजूद रहीं।
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