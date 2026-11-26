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नोएडा। शहर के कई सेक्टरों से लेकर मुख्य रास्तों पर कई स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से बंद पड़ी हैं। इस समस्या को लेकर फोनरवा ने नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। फोनरवा कोषाध्यक्ष पवन यादव के अनुसार, पहले स्ट्रीट लाइट खराब होने पर एक-दो दिन में मरम्मत करा दी जाती थी, लेकिन 15 से 20 दिन बीतने के बाद भी लाइटें ठीक नहीं हो रही हैं। अंधेरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं, चोरी और असामाजिक गतिविधियों की आशंका भी बनी रहती है। ब्यूरो

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