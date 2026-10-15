Noida News: कैकेयी-दशरथ संवाद का किया मंचन

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श्री रामायण मेला समिति की ओर से कैकेयी-दशरथ संवाद का मंचन किया गया। रामलीला देखने के लिए क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मंचन के दौरान कलाकारों ने राजा दशरथ और माता कैकेयी के बीच हुए संवाद को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।