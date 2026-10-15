Noida News: कैकेयी-दशरथ संवाद का किया मंचन
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 07:49 PM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 07:49 PM IST
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जहांगीरपुर (संवाद)।
श्री रामायण मेला समिति की ओर से कैकेयी-दशरथ संवाद का मंचन किया गया। रामलीला देखने के लिए क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मंचन के दौरान कलाकारों ने राजा दशरथ और माता कैकेयी के बीच हुए संवाद को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।
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श्री रामायण मेला समिति की ओर से कैकेयी-दशरथ संवाद का मंचन किया गया। रामलीला देखने के लिए क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मंचन के दौरान कलाकारों ने राजा दशरथ और माता कैकेयी के बीच हुए संवाद को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।