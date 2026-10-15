Noida News: आईआईएमटी में आज खेल महोत्सव आरोहण

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। नॉलेज पार्क स्थित आईआईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज में शुक्रवार को वार्षिक स्पोर्ट्स फेस्ट आरोहण, प्ले एंड राइज का आयोजन किया जाएगा। खेल महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं के दौरान विद्यार्थी अपनी खेल प्रतिभा और दमखम दिखाएंगे। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ टीम भावना, आपसी सहयोग और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर मिलेगा। संस्थान का मानना है कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।