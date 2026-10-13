Noida News: सपा ने कसी कमर, तैयार की कार्यकारिणी की नई फौज

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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष इंदर प्रधान ने मंगलवार को अपनी कार्यकारिणी का गठन किया है। जिसमें 60 प्रतिशत पुराने पदाधिकारियों पर ही भरोसा जताया है। जिलाध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी में 57 कार्यकर्ताओं की फौज शामिल की है। साथ ही विधानसभा, ब्लॉक, नगर निकाय और प्रकोष्ठों के पद पर भी जिम्मेदारी दी है। सभी से स्पष्ट किया है कि जो काम नहीं करेगा, वो उसका पद छीनेगा।जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिला कार्यकारिणी में 10 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें अवनीश भाटी, दीपक शर्मा, शैलेंद्र भाटी, कपिल ननका सैफी, विकास तोंगड़, वीरपाल नागर, मेंहदी हसन, लोकेश भाटी, विपिन नागर और सुनील भाटी शामिल हैं। वहीं इंद्रपाल सिंह को फिर से कोषाध्यक्ष बनाया गया है। जबकि महासचिव जगजीत सिंह को बनाया है। 57 सदस्य कार्यकारिणी में 19 सचिव बनाए गए हैं। जिलाध्यक्ष का कहना है कि जरूरत पड़ी तो कार्यकारिणी का और विस्तार किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी को तैयारी में जुटने और उनकी जिम्मेदारी समझा दी गई है।जिले में सपा ने विधानसभा से लेकर ब्लॉक स्तर तक अपनी सेना तैयार की है। दादरी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष रोहित मत्ते गुर्जर और जेवर क्षेत्र के अध्यक्ष राजेश रोही है। दोनों पर पहले भी यह जिम्मेदारी थी। जिलाध्यक्ष ने चार में से तीन ब्लॉक अध्यक्ष को हटा दिया है। दादरी में गौरव भाटी, दनकौर में राकेश नागर और बिसरख में नवीन विकल को जिम्मेदारी दी है। वहीं जेवर ब्लॉक अध्यक्ष पद पर लोकेश चौधरी को बरकरार रखा है। नवनीत शर्मा को नगर अध्यक्ष ग्रेटर नोएडा और हारून सैफी को नगर अध्यक्ष दादरी की नई जिम्मेदारी दी है। बाकी अन्य नगर निकाय और प्रकोष्ठों पर पुराने ही पदाधिकारियों पर विश्वास दिखाया है।