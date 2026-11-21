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ग्रेटर नोएडा (संवाद) । ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित स्पर्श ग्लोबल स्कूल में शनिवार को जश्न-ए-काफिला-2026 का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने साहित्य, संगीत, नृत्य, कला और बहुभाषी प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदर्शन किया। विद्यालय के 70 विद्यार्थियों की ओर से लिखी गई पुस्तकों का सॉफ्ट लॉन्च रहा। इस पहल ने बच्चों को कम उम्र में ही लेखक के रूप में पहचान दिलाई। कार्यक्रम का शुभारंभ हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और संस्कृत में स्वागत तथा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ।

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