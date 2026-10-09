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Noida News: बेस्ट इनोवेटिव आइडिया में श्याम सुंदर ने जीता खिताब

Fri, 09 Oct 2026 07:39 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:39 PM IST
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Shyam Sundar won the title for the Best Innovative Idea.
नोएडा। एमिटी विश्वविद्यालय की ओर से एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज की पहल पर वाइस फॉर बीटी और बेस्ट इनोवेटिव आइडिया के नॉर्थ जोन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वाइस फॉर बीटी प्रतियोगिता के विजेता एमिटी विश्वविद्यालय के विभु बंसल रहे, जबकि बेस्ट इनोवेटिव आइडिया का पुरस्कार जयपुर स्थित डॉ बी लाल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के श्याम सुंदर ने जीता। एमिटी विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर डॉ बलविंदर शुक्ला ने कहा कि एमिटी विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को उद्यमी बनने और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए सदैव प्रोत्साहित करती है। ब्यूरो
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