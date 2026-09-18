Noida News: तीन स्थानों पर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल, परीक्षा आपदा की तैयारियां

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- सभी विभाग ने मिलकर भूकंप, आग और रासायनिक रिसाव से लोगों को बचायामाई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा। जिले में तीन जगह पर शुक्रवार को राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भूकंप, अग्निकांड और रासायनिक रिसाव जैसे तीन प्रमुख आपदा परिदृश्यों का परीक्षण किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों की तत्परता, समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को जांचा गया। सभी विभाग ने मिलकर मॉक ड्रिल में लोगों की मदद की और उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया।जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर ने इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया। जनपद में कुल तीन स्थानों पर अलग-अलग आपदा परिदृश्यों पर अभ्यास कराया गया। तहसील जेवर स्थित द रेडिसन स्कूल नीमका में भूकंप आपदा का परिदृश्य तैयार किया गया। यहां लोगों की सुरक्षित निकासी, बचाव और राहत कार्यों का अभ्यास हुआ। तहसील सदर के शारदा अस्पताल में अग्निकांड का परिदृश्य बनाकर अग्निशमन और बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया।