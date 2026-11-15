Noida News: निजी कंपनी के पूर्व कर्मचारी से मारपीट

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मोबाइल टावर से कीमती उपकरण चोरी



नोएडा (संवाद)।

एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में मोबाइल टावर से कीमती उपकरण चोरी होने का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर टावर से एक रेडियो रिमोट यूनिट (आरआरयू) चोरी कर ले गए। मोबाइल टावर की देखरेख में कार्यरत शिवम परमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 26 अक्टूबर को उनकी टीम टावर का निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान टावर से एक आरआरयू उपकरण गायब मिला। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।