Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   sfgd

Noida News: निजी कंपनी के पूर्व कर्मचारी से मारपीट

Sun, 15 Nov 2026 09:33 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 09:33 PM IST
विज्ञापन
sfgd
नोएडा (संवाद)। सेक्टर-59 स्थित निजी बिजली उपकरण कंपनी के कार्यालय में पूर्व कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। सेक्टर-48 निवासी मनोज कुमार 8 अगस्त 2022 से 15 अक्टूबर 2026 तक सेक्टर-59 स्थित कंपनी के कार्यालय में कार्यरत थे। आरोप है कि 16-17 जुलाई को मैनेजर देवेंद्र शुक्ला ने उन्हें बिना सुरक्षा उपकरणों के करंट वाले खंभे पर काम करने के लिए मजबूर किया और 30 सितंबर को उनके साथ मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस मानसिक तनाव के चलते 12 अक्टूबर से जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सेक्टर-58 थाना प्रभारी अमित तोमर ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर कंपनी के मैनेजर और एचआर समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन


मोबाइल टावर से कीमती उपकरण चोरी

नोएडा (संवाद)।
एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में मोबाइल टावर से कीमती उपकरण चोरी होने का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर टावर से एक रेडियो रिमोट यूनिट (आरआरयू) चोरी कर ले गए। मोबाइल टावर की देखरेख में कार्यरत शिवम परमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 26 अक्टूबर को उनकी टीम टावर का निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान टावर से एक आरआरयू उपकरण गायब मिला। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें