Noida News: पति-पत्नी से मारपीट का आरोप, तीन पर मामला दर्ज
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:40 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:40 PM IST
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दनकौर (संवाद)।
कनारसी गांव में दुकान के विवाद को लेकर पति-पत्नी से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष के अमित ने शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी घर के पास कपड़े सिलने की दुकान चलाती है। बुधवार को वह पत्नी के साथ दुकान पर मौजूद था। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोसी रतन अपने बेटों के साथ वहां पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर तीनों ने पति-पत्नी के साथ मारपीट की। घायल अमित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है।
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कनारसी गांव में दुकान के विवाद को लेकर पति-पत्नी से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष के अमित ने शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी घर के पास कपड़े सिलने की दुकान चलाती है। बुधवार को वह पत्नी के साथ दुकान पर मौजूद था। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोसी रतन अपने बेटों के साथ वहां पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर तीनों ने पति-पत्नी के साथ मारपीट की। घायल अमित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है।