Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   sfd

Noida News: यमुना प्राधिकरण के प्लॉट के नाम पर 48 लाख रुपये की ठगी

Sun, 15 Nov 2026 08:10 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 08:10 PM IST
विज्ञापन
sfd
- एक ही प्लॉट को दो लोगों को बेचने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के आवासीय प्लॉट के सौदे में एक व्यक्ति से 48 लाख रुपये की ठगी हुई है। आरोप है कि आरोपियों ने एक ही प्लॉट का सौदा दो अलग-अलग व्यक्तियों से किया। न्यायालय के आदेश पर सेक्टर-20 थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। ग्रेटर नोएडा के तुस्याना गांव निवासी कपिल भाटी ने पुलिस को शिकायत दी। उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात कमलेश और संदीप भाटी से हुई थी। आरोपियों ने उन्हें बताया कि यमुना प्राधिकरण ने उन्हें 230 वर्ग मीटर का आवासीय प्लॉट आवंटित किया है। यह प्लॉट सेक्टर-18, अच्छेजा बुजुर्ग गांव में स्थित है। आरोपियों ने इसे 55.20 लाख रुपये में बेचने का सौदा तय किया। 11 जुलाई 2025 को इकरारनामा भी तैयार किया गया था।

कपिल भाटी ने नकद, आरटीजीएस और चेक से कुल 48 लाख रुपये आरोपियों को दिए। शेष रकम बैनामे के समय देनी थी, लेकिन आरोपियों ने बैनामा नहीं कराया। संदेह होने पर कपिल भाटी ने यमुना प्राधिकरण से जानकारी ली। उन्हें पता चला कि उसी प्लॉट का सौदा किसी अन्य व्यक्ति से भी किया गया है। रुपये वापस मांगने पर संदीप भाटी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। एसीपी दीक्षा सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed