Noida News: सेशेल्स की प्रथम महिला ने बस में कराई कैंसर स्क्रीनिंग
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:24 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:24 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। जीबीयू में सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी की पत्नी व प्रथम महिला वेरोनिक हर्मिनी ने कैंसर स्क्रीनिंग कराई। उन्हें कैंसर की समय रहते पहचान, नियमित जांच और इसके प्रति बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी भी दी गई। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि जनपद के सभी कॉलेज में छात्राओं और महिला कर्मियों को कैंसर के लक्षणों, बचाव तथा समय पर जांच के महत्व के प्रति जागरूक करना है। आयोजकों ने कहा कि नियमित स्क्रीनिंग और जागरूकता से कैंसर की पहचान शुरुआती चरण में संभव है, जिससे उपचार की संभावनाएं बेहतर होती हैं। कार्यक्रम में महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और समय-समय पर चिकित्सकीय जांच कराने के लिए प्रेरित किया गया। ब्यूरो
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ग्रेटर नोएडा। जीबीयू में सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी की पत्नी व प्रथम महिला वेरोनिक हर्मिनी ने कैंसर स्क्रीनिंग कराई। उन्हें कैंसर की समय रहते पहचान, नियमित जांच और इसके प्रति बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी भी दी गई। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि जनपद के सभी कॉलेज में छात्राओं और महिला कर्मियों को कैंसर के लक्षणों, बचाव तथा समय पर जांच के महत्व के प्रति जागरूक करना है। आयोजकों ने कहा कि नियमित स्क्रीनिंग और जागरूकता से कैंसर की पहचान शुरुआती चरण में संभव है, जिससे उपचार की संभावनाएं बेहतर होती हैं। कार्यक्रम में महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और समय-समय पर चिकित्सकीय जांच कराने के लिए प्रेरित किया गया। ब्यूरो