Noida News: चोरी के आभूषण, बाइक के साथ दो गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:10 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:10 PM IST
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दादरी (संवाद)। कोतवाली दादरी क्षेत्र के बोड़ाकी गांव मोड़ के समीप जांच के दौरान पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि बोड़ाकी गांव मोड़ के पास पुलिस जांच कर रही थी। जांच के दौरान एक बाइक आते हुए दिखाई दी। पुलिस ने इशारा कर बाइक को रोक लिया। बाइक पर सवार बुलंदशहर के धनोरा गांव निवासी देव व बुलंदशहर के खवासपुर गांव निवासी आकाश सवार थे। तलाशी लेने पर उनके पास चाकू मिल गए। उसके बाद पीली धातु व सफेद धातु के जेवरात भी मिल गए। पूछताछ करने पर चोरी करने का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस अन्य चोरी की घटनाओं के बारे में भी उनसे पूछताछ करने में लगी है।
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