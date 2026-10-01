माता-पिता की सेवा भी भगवान की पूजा के समान : दिवेश शास्त्री

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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर क्षेत्र के रामपुर बांगर गांव स्थित प्राचीन शिव मंदिर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी। पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन अधिक संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे। कथा व्यास दिवेश शास्त्री ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने के साथ माता-पिता की सेवा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि माता-पिता को भगवान के समान मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। माता-पिता की सेवा से भी भगवान की पूजा के समान पुण्य मिलता है। जिस घर में माता-पिता का सम्मान और सेवा होती है, वहां सुख-शांति बनी रहती है। मंदिर के महंत बलवीर सिंह और इंदर ने बताया कि 30 सितंबर से शुरू हुई कथा में ग्रामीणों के अलावा आसपास के गांवों से भी लोग पहुंच रहे हैं।