Noida News: कम पानी के दबाव से सेक्टर निवासी परेशान

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ग्रेटर नोएडा। सेक्टर डेल्टा-1, बीटा-1 और गामा-1 में पानी के कम प्रेशर की समस्या से लोग परेशान हैं। आए दिन घरों में पानी का प्रेशर इतना कम रहता है कि रोजमर्रा के काम प्रभावित होते हैं। सुबह के समय समस्या ज्यादा बढ़ जाती है।सेक्टर डेल्टा-1 के निवासी मनीष सिंह ने बताया कि कई घरों में पानी का प्रेशर काफी कम आ रहा है। इसकी वजह से पानी भरने में काफी समय लगता है और खासकर सुबह के समय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कुछ परिवारों को अपनी जरूरत का पानी जमा करने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करना पड़ रहा है। पानी की सप्लाई आने के बावजूद कम दबाव के कारण ऊपरी मंजिलों तक पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता। लोगों ने संबंधित विभाग से समस्या की जांच कर पानी का दबाव सामान्य करने की मांग की है।निवासियों का कहना है कि समस्या का स्थायी समाधान होने पर ही उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से पाइपलाइन और सप्लाई व्यवस्था की जांच कर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है।