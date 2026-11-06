Noida News: बिना लाइसेंस धड़ल्ले से बिक रहे पटाखे

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रबूपुरा (संवाद)। धनतेरस और दीपावली के त्योहार पर बाजारों में आतिशबाजी की बिक्री तेज हो गई है। वहीं, क्षेत्र के कई कस्बों में बिना लाइसेंस और सुरक्षा इंतजामों के पटाखे बेचे जाने का मामला सामने आ रहा है। रबूपुरा, जेवर, झाझर और कासना सहित कई कस्बों में गली-मोहल्लों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखों की दुकानें लगी हैं। आरोप है कि कई दुकानों पर न तो अग्निशमन यंत्र उपलब्ध हैं और न ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। दुकानों के आसपास बीड़ी-सिगरेट पीने से हादसे का खतरा और बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल शिकायतों के बावजूद अवैध बिक्री पर प्रभावी रोक नहीं लग पाती है।