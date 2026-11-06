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ग्रेटर नोएडा: गौड़ मॉल के पेड़ में लगी आग, मची अफरा-तफरी; सजावटी लाइट की झालर में शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा

Fri, 06 Nov 2026 03:30 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला ब्यूरो, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला ब्यूरो, ग्रेटर नोएडा Published by: Vijay Singh Pundir Updated Fri, 06 Nov 2026 03:30 PM IST
सार

शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे मॉल के मुख्य गेट के बाहर एक पेड़ पर लगी सजावटी लाइट की झालर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे लाइट में आग लग गई और उसकी चपेट में पेड़ की कुछ टहनियां भी आ गईं।

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A tree caught fire at Gaur City Mall, located within the Bisrakh police station area
गौड़ मॉल के पेड़ में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित गौड़ सिटी मॉल के परिसर में शुक्रवार सुबह एक पेड़ में आग लग गई। पेड़ पर सजावट के लिए लगाई गई लाइट की झालर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। कुछ ही देर में आग की लपटें दिखाई देने लगीं। घटना के बाद मॉल परिसर में मौजूद कर्मचारियों और प्रबंधन में हलचल मच गई। हालांकि, मॉल में लगे फायर सेफ्टी सिस्टम की मदद से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

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जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे मॉल के मुख्य गेट के बाहर एक पेड़ पर लगी सजावटी लाइट की झालर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे लाइट में आग लग गई और उसकी चपेट में पेड़ की कुछ टहनियां भी आ गईं। आग लगने की जानकारी मिलते ही मॉल प्रबंधन के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मॉल में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों की मदद से आग बुझा दी। समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से बड़ा हादसा होने से टल गया।
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कोतवाली प्रभारी रंजीत सिंह ने बताया कि मॉल परिसर में एक पेड़ पर लगी सजावटी लाइट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। मॉल में स्थापित फायर सेफ्टी सिस्टम की सहायता से आग बुझा दी गई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग पर समय रहते काबू पा लिया गया था।

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