यूपी: 20 हजार वेतन के लालच देकर में युवा गिरोह में हुए शामिल, ऑनलाइन बैटिंग के जरिये ठगी करने वाले 13 गिरफ्तार

बिहार और यूपी के रहने वाले हैं गिरफ्तार आरोपी

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करन (20) निवासी माधोपुर बिहार, दीपक (26) निवासी भागलपुर बिहार, शशि भूषण (26) निवासी सहरसा बिहार, साजन (21) निवासी सहरसा बिहार, सुनील कुमार (22) निवासी खगड़िया बिहार, साजन कुमार (19) निवासी माधोपुर बिहार, सुमित कुमार (21) निवासी माधोपुर बिहार, राजू कुमार (23) निवासी सहरसा बिहार, राहुल कुमार (22) निवासी सीतामढ़ी बिहार, नीतिश कुमार (20) माधोपुर बिहार, शिवम सिंह (25) निवासी बाराबंकी, मिथलेश (21) निवासी खगड़िया बिहार और बसंत कुमार (25) निवासी खगड़िया बिहार के रूप में की है। इनमें अधिकांश आरोपी बिहार के अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं, जबकि शिवम सिंह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का निवासी है। गिरफ्तार आरोपियों की उम्र 19 से 26 वर्ष के बीच है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो लैपटॉप, एक रेडमी टैबलेट, 35,700 रुपये नकद और 29 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।



पुलिस अब गिरोह के सरगनाओं की भूमिका, बैंक खातों के नेटवर्क और ऑनलाइन लेनदेन की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया और कितनी रकम का लेनदेन किया है।



20 हजार रुपये वेतन का लालच देकर युवाओं को गिरोह में किया था शामिल

पुलिस जांच में सामने आया है कि वांछित आरोपियों ने करीब डेढ़ महीने पहले ओसिस वेनेसिया सोसाइटी में फ्लैट किराये पर लिया था। इसी फ्लैट से ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग के नाम पर ठगी का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। गिरोह के वांछित सरगना लल्लन उर्फ लालू ने अपने साथियों की मदद से गिरफ्तार आरोपियों को नौकरी और कमीशन का लालच देकर गिरोह में शामिल किया था। लल्लन मूलरूप से बिहार का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देने का लालच दिया गया था।