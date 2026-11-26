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दादरी (संवाद)। मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर गोरक्षा हिंदू दल के संस्थापक अध्यक्ष वेद नागर ने दादरी क्षेत्र में तेजी से बसाई जा रही अवैध झुग्गी-बस्तियों को हटाएं जाने को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में वेद नागर ने कहा कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दादरी क्षेत्र में तेजी से बसाई जा रही रोहिंग्या व बांग्लादेशी मुसलमानों की झुग्गी-बस्तियों को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस अवसर पर अशोक भाटी बंटी गुर्जर, अंकित सतवीर नागर, लखन नागर, योगी पंडित, आयु पंडित, प्रदान नागर, सुरेन्द्र जाटव आदि उपस्थित रहे।