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दादरी (संवाद)। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर पैदल रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। रेलवे रोड पुलिस चौकी प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अंकित मिश्रा (24) मूल रूप से बनारस के रहने वाले थे। वह ग्रेटर नोएडा स्थित निजी कंपनी में नौकरी करते थे। तथा अपने चाचा के साथ सूरजपुर में रह रहे थे। बुधवार की सुबह के समय वह किसी काम से दादरी आए थे। जब वह रेलवे स्टेशन दादरी के समीप पहुंचे तो पैदल रेलवे लाइन पर कर रहे थे । तभी दिल्ली की तरफ से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए।