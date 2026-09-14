Noida News: कूलर में करंट आने से युवक की मौत
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 06:38 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 06:38 PM IST
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बिलासपुर (संवाद)। बिलासपुर कस्बे में सोमवार को कूलर में उतरे करंट की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। कस्बे के मुहल्ला सरजेखानी निवासी आसिम (20) कस्बे में स्थित एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। सोमवार को वह रोज की तरह मेडिकल स्टोर पर पहुंचे थे। गर्मी लगने पर आसिम कूलर चालू करने लगे। इसी दौरान कूलर में करंट उतरने के कारण वे उसकी चपेट में आ गए। जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए। आसिम को उपचार के लिए ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। दनकौर कोतवाली पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई है।
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