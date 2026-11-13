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Noida News: पालिका परिषद की चेयरमैन का व्हाट्सएप अकाउंट हैक

Fri, 13 Nov 2026 06:13 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 06:13 PM IST
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sdg
- 48 हजार रुपये मांगने का मामला आया सामने
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चेयरमैन ने वीडियो जारी कर लोगों से की अपील, किसी को भी पैसे न भेजें
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। दादरी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन गीता पंडित का व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने का मामला सामने आया है। हैकर उनके परिचितों और रिश्तेदारों को फोन कर जरूरत बताकर रुपये मांग रहा है। इस संबंध में चेयरमैन ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लोगों को सतर्क रहने और किसी के भी खाते में पैसे नहीं भेजने की अपील की है। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

नगर पालिका परिषद की चेयरमैन गीता पंडित ने बताया कि बृहस्पतिवार को दादरी के एक सभासद के पास उनके नाम से फोन आया। फोन करने वाले ने जरूरत बताते हुए 48 हजार रुपये की मांग की। इस पर सभासद ने उनके देवर दिनेश को फोन कर इसकी जानकारी दी। इसके अलावा उनके एक चचेरे भाई के पास भी इसी तरह रुपये मांगने के लिए फोन किया गया।मामले की जानकारी मिलते ही चेयरमैन को व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने का शक हुआ। उन्होंने तत्काल दादरी पुलिस को इसकी सूचना दी और लिखित शिकायत भी भेजी। इसके बाद भी कई लोगों के पास उनके नाम से रुपये मांगने के लिए फोन आते रहे।
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